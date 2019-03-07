創科實業：料未來5年毛利率續增　今年推數百款新產品

上月底獲納入恒指成份股的創科實業(00669)去年毛利率升至37.2%，行政總裁Joseph Galli稱，毛利率已連續10年錄得按年上升，預料未來5年毛利率平均可按年增長0.5個百分點。



他表示，旗下品牌Milwaukee銷售去年按年增28.2%，未來將逐步為傳統產品轉為無線，相信未來5年每年可增長至少20%。他指出，去年研發開支佔營業額2.9%，佔比按年增約0.2個百分點，相信未來會保持相若水平。



問到中美貿易戰影響，他指出，2018年中期計劃在越南設廠，現時已全面投產，另在美國有6間廠房，可隨時因應關稅政策遷移。該公司於上海設有分部，中國近年愈來愈重視工業安全，認為基建產品有發展空間。



對於公司終於「染藍」，他感到自豪，但認為公司價值仍被低估，但沒有固定回購計劃。他強調，公司現時是一家銷售工具的科技公司，今年會將推出數百款新產品，有信心多於所有競爭對手合計的新產品數量。



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