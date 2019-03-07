【即市分析】本命年有運行？呢啲股份有炒作空間？

東方產經專欄作者帥哥：踏入豬年以來，相關概念股備受市場追捧，雨潤食品(01068)即市再創出2.02元的逾三年半新高，現報1.84元，本月5個交易日已累升近兩成；惠生國際(01340)現彈高13%報0.189元；中糧肉食(01610)亦一度創出2.79元的上市新高；至於萬洲國際(00288)則回軟跌近1%報7.23元。



受到非洲豬瘟疫情情勢嚴峻，內地生豬產能降幅快，市場分析認為，今年下半年可能導致豬肉市場供給偏緊，豬肉供應緊張將導致價格持續上漲，在此憧憬下，豬肉相關股吸引資金流入。



在上述數隻概念股中，惠生及萬洲走勢落後，至今仍受制於降軌阻力，暫不宜過分憧憬。雨潤食品及中糧肉食今年以來股價屢創新高，前者年內已累升1.92倍，應提防高位或有回吐壓力。中糧肉食同期亦有82%升幅，該股勝在無蟹貨壓力，股價整固後有望更一層樓，且股東背景強勁，不妨作為板塊首選，目標價可上移至3元，2.5元支持不容有失。

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