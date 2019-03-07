瑞銀汪濤：內地減稅短期無作用　料今年經濟增長6.1%

瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，中美兩國今年應能就貿易議題達成框架性協議，關稅戰不會升級。除非之前美國對中國貨加徵的關稅被降低甚至取消，估計今年中國經濟增長將降至6.1%。



對於兩會期間宣布的減稅措施，尤其是降低企業負擔確實有利市場氣氛，可是並非短期即能見效，同時預期今年基建投資的增長要有10%或以上。



汪認為，中國當局將今年經濟增長目標設在6%至6.5%是務實之舉，切合「不搞大水漫灌」的口號，相信中國今年社會融資增長會從去年的9.8%，提升至超過12%，而人民銀行亦會調低銀行存款準備金率2個百分點；內地樓市只會溫和下調。除非美元匯價顯著波動，人民幣兌美元今年應該只會在6.6至6.8之間窄幅波動。



她指出，當局不會下調基準利率，而是擴大民營企業和中小企業的融資支持力度。經過過去一、兩年藉加強規範去整治影子銀行問題後，當局會推動金融機構向企業直接融資，如銀行旗下的資產管理公司、支持企業發債、科創板、註冊制，以及外資投資內地股市等方面。



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