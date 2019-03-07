海之戀4單位終止買賣合約　即時加價逾一成

據一手銷售資訊網資料，長實地產(01113)旗下荃灣海之戀周四(3月7日)錄得4宗終止買賣合約個案，包括第6座8樓D室、第9座19樓A室，以及第7座36樓D室及同一座11樓C室，該批單位於2017年售出。



發展商即日修訂價單，把上述4伙加價介乎11.7%至18.9%，並上載新銷售安排，於下周一(11日)發售。



據價單資料，第7座11樓C室為加幅最多的單位，2017年10月價單售價為822.5萬元，惟加價後已調升至978萬元，單位面積391方呎。至於加幅最少為第7座36樓D室，面積513方呎，2017年9月價單售價1,112.3萬元，最新加價1,242.8萬元。該單位維持最高20%的樓價折扣，與2017年推出時相同。

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