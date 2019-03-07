樓價UPDATES：元朗尚悅套三房零議價沽出

二手交投持續向上，元朗尚悅本月錄7宗買賣，已追貼上月全月，其中套三房單位，剛零議價下售840萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角半山寶馬山花園10座低層A室，原則套三房間隔，後改成一房套間隔，坐享海景及泳池景，去年九月放盤，叫價2,200萬元，後減至2,100萬元，最終再減120萬元以1980萬元交吉易手，實用面積843方呎計，折合呎價23,488元。



●鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣中層E室，兩房間隔，以720萬元易手，實用面積377方呎計，實用呎價19,098元。



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九龍區



●紅磡蕪湖居錄本月首宗成交，單位為高層A室，實用面積245方呎，採開放式間隔，議價後以510萬元易手，實用呎價20,816元。



●長沙灣泓景臺本月交投暢旺，至今已錄4宗成交，平均實用呎價上揚至17,495元。包括1座中層B室，實用面積664方呎，套三房間隔，望內園景致，現零議價下以1,200萬元易手，實用呎價18,072元，新買家為同區租客。



●長沙灣星匯居2座低層A室，三房間隔，實用面積約600方呎，以980萬元放盤3個月，區內客議價後減價20萬元，以約960萬元購入，實用呎價約16,000元。



●長沙灣碧海藍天6座中層E室，兩房間隔，實用面積約505方呎，以870萬元放盤數個月後，外區客以約850萬元購入，較開價低約20萬元，實用呎價約16,832元。



●九龍界限街昌蔚苑低層D室，實用面積851方呎，套三房設計，去年六月放盤，最初開價1,438萬元，期間未曾改動叫價，剛以1,380萬元連車位沽出，實用呎價16,216元。



●將軍澳天晉II第2B座高層C室，實用面積648方呎，三房套房間隔，去年底1,250萬元放售，現累減50萬元，以1,200萬元成交，實用呎價18,519元。

●將軍澳慧安園2座高層A室，實用面積約413方呎，兩房兩廳間隔，區內客只睇樓兩次，即以630萬承接，實用呎價約15,254元。



●將軍澳富麗花園2座高層D室，兩房間隔，實用面積約420方呎，以650萬元放盤一星期，獲區內客接洽，議價後減價12萬元，以約638萬元成交，實用呎價約15,190元，買家為換樓客，睇樓3次後拍板入市。



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新界區



●元朗尚悅本月錄7宗買賣，其中10座高層A室，實用面積743方呎，三房套房加儲物房間隔，叫價840萬元，最終零議價沽出，實用呎價11,306元，元朗區2月全月共錄91宗成交，本月迄今錄得37宗成交。



●天水圍嘉湖山莊本月錄得約7宗租務成交，平均實用呎租約22.6元，景湖居9座低層C室，實用面積546方呎，三房間隔，剛以12,900元租出，實用呎租約23.6元。



●上水中心3座中層G室，實用面積342方呎，兩房間隔，位以470萬元成交，實用呎價約13,743元。



●粉嶺名都3座中層C室，兩房間隔，二月中放盤，最終以495萬元成交，實用面積約376方呎計，折合呎價約13,165元。



●沙田居屋愉田苑E座中層7室，實用面積434方呎，兩房間隔，議價後於已補價自由市場602萬元沽出，實用呎價13,871。



●青衣居屋青盛苑低層15室，兩房間隔，去年底放盤，已補價自由市場叫價460萬元，近日議價至437.8萬元成交，實用面積381方呎計，折合呎價11,491元。



●東涌區三月至今錄得24宗成交，相比上月同期6宗彈升3倍，水藍‧天岸6座頂層覆式單位，實用面積1,361方呎，剛以2,200萬元沽出，實用呎價16,165，新買家為區內換樓客。

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