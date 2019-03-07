銅鑼灣前機電署總部改劃商地　城規會明審議

政府致力增加香港商用物業樓面，銅鑼灣加路連山道前機電工程署總部已展開改劃工作。規劃署就黃泥涌大綱圖提出修訂建議，將於明日(8日)交由城市規劃委員會審議，其商業部分將提供約107.6萬方呎樓面，擬建2幢28至35層高商用大樓。



有關文件顯示，該地盤佔地約28.6萬方呎，將分為兩部分發展，其中約17.2萬方呎作商業用途，擬議地積比率11.17倍，總樓面以淨發展面積約96,372方呎計算，建築高限為主水平基準以上135米。同時，須提供不少於64,585方呎公眾休憩用地，以及125個公眾車位，另要設有公共交通上落客設施等。



至於項目另一面分將用作興建區域法院綜合大樓，該部分佔地約11.4萬方呎，地積比率6.6倍，可建總樓面約75.3萬方呎。

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