青華苑本月已錄3宗成交　高層戶423萬沽出

美聯梁文楓透露，青衣區連環成交，居屋青華苑繼續成交暢旺，計上個月成交9宗後，現時已成交3宗，剛錄B座高層5室，實用338方呎，剛售423.5萬元，實用呎價12,582元。原業主於2016年以120萬元買入，持貨9年，帳面賺303.5萬元。



買家是首次上車，買家已遊歷多個地區最後，見青衣交通方便，決定在青衣區置業。



他亦透露，同區私樓翠怡花園4座中職A室售685萬，實用面積501方呎計，呎價13,672元，原業主於1989年以74.2萬元買入，持貨30年，帳面賺661萬元。



據了解，買家是換樓客，原業主放盤700萬元，雙方議價多時，最後才得以順利成交，因業於這單位居住已30年，原本想封盤，最終被買家誠意打動，屋苑本月已錄5宗。



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