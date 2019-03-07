【即市分析】市況回吐　港交所暫宜忍手

東方產經專欄作者司慕渢：踏入3月港股力水唔多夠，雖然成交都維持在千億元以上，但部份早前強勢的板塊如內險股及5G股都開始有腳仔軟迹象，而港股晴雨表香港交易所(00388)走勢亦唔多對路，似乎要為大市回軟作準備！



講真，港交所不時都較港股行先一步，所以睇住佢做人都冇死。雖然從基本面睇，該股去年全年業績表現唔錯，純利按年增長25.8%至93.12億元創新高，全年每股派息6.71元創紀錄新高，加上A股獲MSCI擴容，市場憧憬更多海外資金透過互聯互通機制流入內地股市，港交所或會受惠，睇牌面確實唔錯。



不過，近期美股反覆回軟，恒指近日多次在兩萬點水平遇阻回落，氣氛難免有所回落。該股股價雖暫守上升軌支持，惟股價與14日RSI已現頂背馳，MACD牛叉收窄，成交逐步回落，建議短線若失守273元，可耐心等候回試265元水平再作考慮。

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