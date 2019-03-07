新盤部署：啟岸暫錄約1900票　發展商料周六開售可沽清

新盤收票數字持續上升。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下紅磡啟岸暫時已錄約1,900張入票，包括4個地產代理登記，料今晚可超過2,000票。



他透露，明午將截止接受認購，星期六正式開售，有信心當日可沽清首批單位，最快星期日加推，具加價空間。



對於鄰近區份將有新盤推售，他回應，項目位處紅磡區，鄰近大型商場，民生設施配套齊全，交通方便。而且同區二手樓價較鄰近區域一直有約一成差距，客路略有不同，不擔心產生直接競爭。



利嘉閣總裁廖偉強稱，為爭取市場佔有率，特別於樓盤附近開設專門店。今日(3月7日)適逢廖氏生日，林達民與現場人士一同為其切蛋糕慶祝。



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