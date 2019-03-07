瑞士再保險︰中國2030年成全球最大保險市場

亞洲新興市場增長潛力巨大，瑞士再保險集團經濟學家安仁禮預計，未來新興市場將佔全球經濟增長約4成，其中中國內地更佔全球增長25%。



他解釋，中國長期處於經濟高速增長階段，由過往製造或服務性行業，轉型至高增長的金融業，對全球經濟貢獻已逐漸超越美國，形容是「超級強勢」的經濟體系。



隨亞洲經濟體成熟，他指亞洲新興市場地區的保險市場已佔全球31%，而中國為增幅最大國家，尤其經濟高速轉型及鄉村城市化，令人民購買保險意識上升，在龐大人口基礎下，將推動中國於2030年中成全球最大保險市場。



不過，他提醒中美貿易磨擦仍為全球及內地的最大經濟隱憂，雖然不認為兩國會堅持「硬碰硬」，但仍會為市場增添不穩因素，冀今年底兩國緊張情緒有望紓緩。



他又指，市場要多加注意各國央行利率政策，不論加息或減息，均會波及金融市場以及相關投資工具，料美國將於下半年加息一至兩次。



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