新盤部署︰意堤首推40伙招標　面積350方呎起

香港興業(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，旗下愉景灣意堤推出首份銷售安排，提供40伙，包括10個開放式戶、16個兩房戶、12個三房戶及2個四房戶，實用面積由350至1,844方呎，招標期由3月17日至4月30日，售價參考香港及九龍海景戶。



她又指，是次為買家提供最高8成按揭，利率為首兩年(P)減2.5厘，其後為P，另外亦提供最高達樓價3成的二按，提供90天付款辦法，提早還款有3%折扣。而是次以招標形式發售，是希望更有彈性，尚未決定日後會否以價單形式發售。



發展商亦展示於8座15樓B室的實境拍攝照片，單位實用面積1,379方呎，採三房一套間隔，享開揚景觀。



該區對上一次有開放式單位推出要追溯至1988年，當時愉景灣第3期提供的開放式單位，實用面積最少368方呎。意堤為事隔逾30年，區內再有同戶型供應的新盤，面積更細絕愉景灣。

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