歐股續跌 資源股有沽壓
2019年03月07日 16:02
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市場靜待歐央行議息結果，歐股早段續跌，英國富時100指數跌0.51%，報7,159點；德國DAX指數跌0.48%，報11,531點；法國CAC指數跌0.25%，報5,275點。
資源股普遍下挫，力拓集團除淨，股價跌逾7%；必和必拓跌2.88%；銅礦股Antofagasta跌1.2%；嘉能可跌1.09%。
個股方面，法國戶外廣告公司JCDecaux去年度淨利潤升14%，股價漲逾6%。
德國漢莎航空計劃拓展其長途航線組合，股價早段升2%。
歐洲出版及媒體公司Axel Springer股價跌5.3%，該公司去年度淨利潤下降近45%。
【16:02】歐洲央行即將議息，歐股三大指數低開，英國富時100指數跌0.39%，報7,167點；德國DAX指數跌0.31%，報11,551點；法國CAC指數跌0.13%，報5,282點。
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