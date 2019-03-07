歐股續跌　資源股有沽壓

市場靜待歐央行議息結果，歐股早段續跌，英國富時100指數跌0.51%，報7,159點；德國DAX指數跌0.48%，報11,531點；法國CAC指數跌0.25%，報5,275點。



資源股普遍下挫，力拓集團除淨，股價跌逾7%；必和必拓跌2.88%；銅礦股Antofagasta跌1.2%；嘉能可跌1.09%。



個股方面，法國戶外廣告公司JCDecaux去年度淨利潤升14%，股價漲逾6%。



德國漢莎航空計劃拓展其長途航線組合，股價早段升2%。



歐洲出版及媒體公司Axel Springer股價跌5.3%，該公司去年度淨利潤下降近45%。



【16:02】歐洲央行即將議息，歐股三大指數低開，英國富時100指數跌0.39%，報7,167點；德國DAX指數跌0.31%，報11,551點；法國CAC指數跌0.13%，報5,282點。



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