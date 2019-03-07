報告：逾六成銀行家憂中美貿易戰　加劇人幣貶值

羅兵咸永道和中國銀行業協會發表「2018年中國銀行家調查報告」，結果顯示，銀行家對未來3年銀行業經營狀況趨向樂觀，七成以上預期未來3年銀行不良貸款率低於2%，且會逐年下降；超過五成銀行家認爲，2018年底銀行撥備覆蓋率可達逾150%、六成認爲去年底銀行資本充足率高於10.5%。



羅兵咸永道中國北方區金融業主管合夥人朱宇表示，大型商業銀行的業務發展較為平均，傳統的資産業務和負債業務為未來3年的核心業務，至於股份制銀行，表外業務和中間業務被認為最能提高競爭力。



他指，鋼鐵、水泥、建材、船舶等産能過剩行業面臨經濟周期下行和去産能調整的雙重壓力，經營環境更趨艱難，調查顯示，產能過剩行業貸款風險仍為銀行家最關注的信用風險。



他亦表示，中美貿易摩擦為金融市場帶來一定挑戰，超過六成銀行家認為，最主要影響是加劇人民幣貶值壓力，同時亦會增加中國資本市場波動性，影響中國穩健中性貨幣政策的效果及令經濟增速減慢。



面對金融科技帶來的變化，中國銀行業協會研究部主任李健指，銀行家態度普遍積極，54%認為會帶給銀行的機遇大於挑戰，當中挑戰包括專業人才短缺。由於傳統銀行亦積極轉型，未見對業務帶來衝擊。

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