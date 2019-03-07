【專家樓評】李志成：私宅供應減　利好樓價

財政預算案日前公布，一如市場預期未有加減辣招，對樓市的着墨比較少，主要集中於土地及房屋供應方面。值得注意的是，未來5年私人住宅落成量以及下年度潛在可供應私人住宅土地都有所下調。相信在供應少需求量多的情況下，長遠而言對樓價仍有支持。



為了解市民在財政預算案之後的置業意向，香港置業進行了財政預算案後置業意向調查，結果顯示，近6成受訪者認為未有受惠於財案相關政策，反映大部分人可能認為措施未能夠切合需要。



對於政府未有為樓市「加辣」或「減辣」，就有近半數人表示無影響他們的置業信心，更有超過3成人認為信心有增加。而置業信心因而減少的受訪者，只佔約2成，比例明顯較少。



在各種辣招下，部分有能力供樓的人士因為首期不足，置業選擇減少，造就迷你戶需求持續增加。筆者在此呼籲政府作出調整，針對合資格的上車港人放寬按揭成數限制，正面回應市民的置業訴求。



香港置業行政總裁李志成



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