【市後重點睇】道期跌近百點　金價偏軟

美匯指數續企96.8水平，圓匯守111.7；歐元兌美元報1.130，英鎊報1.317。港匯企7.849。離岸及在岸人民幣分別企6.71及6.70水平。金價進一步跌至1,284美元，布油企66.1美元，紐油處56.2美元。道指期貨跌98點。



●市後關注點

-18:00 歐元區第4季度國內生產總值(GDP)終值

-20:45 歐洲央行議息結果

-21:30 歐洲央行行長德拉吉召開記者會；美國失業救濟申領人數

-01:15 美國聯儲局理事布雷納德就美國經濟和貨幣政策前景發表講話



●恒生指數全日跌258點或0.89%，報28,779點；騰訊回吐1.88%，賭股沽壓大。https://bit.ly/2H55MOT

-九龍倉去年純利倒退69%，股價一度挫3%；收市跌2.54%。

-佐丹奴全年少賺4%，末期息16.5仙。



●A股快報：滬綜指險守3100，兩市成交本周第3度破萬億元人民幣；但滬股通及深股通錄淨流出。https://bit.ly/2tXJgPb



-大族激光因外資持股比例達到28%的上限水平，從3月11日起暫從MSCI中國全股指數中剔出，成首隻觸及暫停買盤的深股。

-瑞銀高挺：A股估值不算便宜，料步入整固期。

-瑞銀汪濤：內地減稅短期無作用，料今年經濟增長6.1%。

-中證監方星海：期貨放寬相關措施料今年出台。



●亞洲股市：日股收跌140點，瑞薩電子瀉14%。https://bit.ly/2NTpUnT



●歐股三大指數低開，英國富時100指數跌0.39%，報7,167點；德國DAX指數跌0.31%，報11,551點；法國CAC指數跌0.13%，報5,282點。



●【即市分析】本命年有運行？呢啲股份有炒作空間？



●【名家貼士】譚智樂：太平洋航運上望2元。



●【股匯攻略】納指仍未確認扭轉升勢。



●中證監核准IMF人民幣合格境外機構投資者(RQFII)資格。



●IGG：不放棄中國市場，年內推至少10款遊戲。



●創科實業：料未來5年毛利率續增，今年推數百款新產品。

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