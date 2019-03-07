絲打注意！85%喪偶及離婚女性「後悔」無做呢樣...

瑞銀發表最新研究顯示，香港女性比起全球女性在理財上更依賴另一半，超過七成人將長遠財務決策交畀另一半，尤其係20至34歲嘅千禧世代，佔比達65%，多過全球平均嘅59%。而呢種做法，更令85%喪偶及離婚嘅香港女性後悔當初無積極參與長遠財務決策。



瑞銀係喺2017年9月至今年1月，喺全球9個市場訪問近3,700名、至少擁有100萬美元可投資資產嘅高淨值女性，其中香港受訪者有367人。



調查發現，香港女性只係日常開支(77%)及大額購物決定(78%)嗰陣，先擔當主導角色或同配偶共同決策；僅1/5嘅香港女性會主導長遠財務規劃，例如投資及保險等。



瑞銀財富管理中國業務主管呂子杰說，最大原因係香港女性傾向同配偶分工合作，並集中處理家庭、孩子教育工作。此外，覺得配偶比自己更擅長及更了解理財亦是原因之一。



她續指，幾乎所同與伴侶共同決策理財嘅女性，對個人財務前景更有信心同把握，而女性客戶亦會將家庭因素納入投資考慮，因此較傾向債券、平穩基金及全權信託等資產。

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