MSCI：外資超買觸及上限　無礙擴容A股計劃

MSCI亞太區研究主管謝征儐表示，最近MSCI計劃提升A股納入因子，是基於中國市場開放、進步而做出的決定。是次大族激光(002008.SZ)、美的集團(000333.SZ)的相關調整是單獨股票問題，雖然有一定相關性，但不影響MSCI進一步擴容A股計劃。



大族激光因外資持股比例達到28%的上限水平，被「深港通」暫停接受境外買盤，而美的集團外資持股比重亦達27.29%。因此MSCI宣布從3月11日起，將大族激光從MSCI中國全股指數中剔出，以及對美的集團的權重系數進行調整。



謝指出，隨着後續A股納入因子擴大，A股會引入更多境外投資者，存在更多標的更快觸及外資持股上限的可能性。現在中國政策規定外國投資者不能持有A股超過30%上限，至於是否進一步放寬這一限制，與A股開放、國際化課題有關。MSCI方面已與證監會、交易所溝通，未知監管層是否會進一步放寬。而MSCI目前亦沒有單獨就此事進行市場諮詢。



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