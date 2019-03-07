佐丹奴：市場風雨飄搖　但無意裁員

佐丹奴(00709)主席兼行政總裁劉國權表示，2019年充滿挑戰，香港地區受中美兩國糾紛間接影響，難言零售前景，惟強調不需要特別減省人手，會透過降低開支及改善產品包裝去控制成本，並避免不必要大規模投資。



他形容，市場現時風雨飄搖，但佐丹屬「比上不足比下有餘」，對香港依然有信心。但他指出，中美兩大強國角力，影響尚未浮現且難以預料。至於今年加價計劃，他明言「點都要加啲」，主要以推出新款較高價的產品提價。



受天氣因素影響，港澳地區今年首兩個月同店銷售錄得稍微下跌。他透露，新年起便開始推售夏天服裝以作應對，計劃在港今年再開數家分店；另擬透過特許經營商，在大灣區淨開約20至30家店。海外市場方面，他認為在發展中市場較有優勢，目標鎖定非洲及中亞國家，不會主動在發達地區如西歐國家擴張。



佐丹奴公布去年全年派股息每股33.5港仙，派息比率近110%，他表示，現時手頭現金逾10億元，公司不傾向持有多餘資金，相信未來派息率仍可保持相若水平。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm