【fb直播】5連升夢碎　港股無力再上？聽沈振盈分析！

港股連升4日後，周四(7日)跌足全日，29,000點水平再度失守，今輪升浪已到頂？反觀A股升完一浸又一浸，依家追入ETF仲搏得過？



港鐵(00066)業績出爐，去年賺160億元，按年跌近5%，市場收唔收貨？



吉汽(00175)2月銷售令市場失望，股價急跌成表現最差藍籌！公司話係農曆新年後淡季影響，不過大行照樣唱淡，吉汽難翻身？



大師最愛中國人壽(02628)跌逾4%，係咪入貨好時機？





《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！

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