唔怕大蕭條！她管理近10萬億資產　教你「穩勝」策略

外國傳媒報道，本周是2009年3月9日美股踏入牛市10周年，回看當年今日市場情緒極度低迷，美國非農職位驟失65萬個，事後證明反而是入市良機。那麼，下次遇到股災的話，股民應怎樣面對？



管理資產達1.2萬億美元(約9.3萬億港元)的財富管理公司Northern Trust首席投資官Katie Nixon發表了一幅圖，回顧了過去5次「大熊市」美股最高跌幅及復原時間。



以2008年金融海嘯為例，美股由2007年頂部插至2009年底部歷時1年4個月；2000年科網爆泡歷時2年1個月。無論如何，若以美股計，歷史證明只要有耐性，終有一天股市會升得更高。因此，作為長線投資者，絕對不用理會短期「雜音」。



更重要的是，Nixon想與投資者分享的關鍵是：股市表現根本不會與季度、年度、或任何時間有關係。換言之，任何分析員將股市與歷史任何一段時間作比較都是枉然的，根本不會100%重演。



她說：「從歷史可見，任何短期的回報都是難以預測的，反而較長期(例如3至7年)相對容易估計。再者，一旦『坐艇』，只要繼續『坐』，總會有翻身之日，而且必會有正回報，不能獲利的唯一原因是離了場。」



當然，數據是來自指數，不是個股。換言之，長線投資者「穩賺」的秘訣來自持續買入指數基金，這是連「股神」巴菲特也支持的，港股也適用。謹記「欲速則不達」，致富是需要耐性。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/