【深度解構】歐或已墮「日式衰退」　低息供樓半永久化？

自2008年金融海嘯後，雖則說全球經濟於2009年同步見底，之後展開復甦之旅，至今已10年，但程度大大不同，歐日至今仍乏善足陳。隨着歐日央行皆已政策盡出挽救經濟，市場開始懷疑救市已技窮，歐洲更可能正重蹈日本1990年代覆轍，踏入「經濟迷失期」。



更重要的是，這意味着包括香港在內的全球發達地區低利率恐「半永久化」，港人供樓負擔或不會突然飆升，惟未必是好事，因經濟也面對低增長。



【歐洲怎麼了？】

荷蘭國際集團(ING)經濟師Carsten Brzeski及Inga Fechner發表最新報告警告，歐元區已開始見到「日式衰退」的影子，因目前正正處於低增長、低通脹環境，而且已實行了非常寬鬆的貨幣政策，與1990年代至今的日本雷同。因此，現時投資者最需要關注的是歐央行究竟仍有甚麼「彈藥」及還擊之力。



他們指出，在2008年金融海嘯後，無論是歐央行或日本央行，都沒有加息能力；相反，美國聯儲局自2015年12月以來，已累積加息9次，為日後救市留下「彈藥」。



糟糕的是，若回看日本自1990年代中期留下的歷史，更令人心寒。由於日本早已受制於公共負債佔國內生產總值(GDP)比率高的影響，以及經濟增長低企、通脹低迷，令央行至今沒有「鷹派」人物，因為根本不能加息。



ING警告，歐洲情況實在太類似，現時利率已是「負值」、央行已無限量「放水」、經濟增長低、通脹低、意大利經濟衰退及債務驚人，央行已沒有「鷹派」人物，因為根本不能加息。之前官方預計今年秋季加息，目前已幾近不會成真，2020年能否加息也成疑。



去年，日本債務佔GDP比率達238%，自1994年以來，有一半時間處於通縮，歐元區近年也類似，尤其是希臘、西班牙、意大利，縱使目前未有通縮，但通脹亦不見得升溫。



從本文附上的圖可以看到，歐元區整體情況似日本，尤其2013年起。圖線統計了經濟增長、通脹、短期利率，以及人口變化，數值愈低，就代表愈似「日式衰退」。



值得留意的是，一個地方有沒有經濟活力，很大程度與人口結構有關。日本目前已是「老人國」，而歐元區的適齡工作人口亦在2009年開始收縮，當中已計入未來數十年的移民人口。



由於數據顯示，當一個地方的人口老化，薪金增長就會呆滯，因退休人口增加，日本就是例子。自1993年起，日本通脹就從未試過達到央行目標，只有2014年因消費稅的特殊因素推高除外。歐元區目前亦是這樣，遲遲未達到央行2%目標。



可以預見的是，既然歐元區似「日式衰退」，相信利率有一段時間內都不能上揚。



【極低息將「半永久化」？】

除了ING，美國哈佛大學教授、前總統首席經濟顧問、前財長，以及曾成為聯儲局主席大熱人選的薩默斯(Larry Summers)，與英倫銀行(即英國央行)高級經濟師Lukasz Rachel最新也聯合撰寫報告指出，美國及歐洲有重蹈「日式衰退」覆轍的風險，預計短期很難收水，全球發達地區極低息環境或會「半永久化」。



他們認為，導致極低息環境持續主因是人口老化、貧富懸殊，以及生產力增長緩慢，使發達地區有「日本影子」。政策制訂者需要對財政預算赤字持更大耐心、維持非常規貨幣政策，以及制訂一系列措施推動私人投資。



他們又預計，發達地區未來利率將低於現水平。



【日本經濟泡沫爆破始末】

論及「日式衰退」，究竟是怎樣？眾所周知，日本經濟已迷失近30年，並成為不少經濟學教科書題材，其經濟泡沫正式於1992年爆破，之前在1986至1991年，這5年間無論是股市或樓市都創下驚人升勢，直至1990年見頂。



在1977年，日本股市僅是整個美股約2.5%，即美股是日股的40倍以上。到了1988年，日本股市總值已後來居上，高於美股36%，即日股在這十年左右暴漲50倍以上，成為全球最大股市。



日本樓市更誇張，從1985年底到1990年初，短短4年多，日本城市地價暴升了2倍。1990年，僅「東京」的地價就相當於「美國全國」的地價，但美國的面積是東京的1.5萬倍，可想而知泡沫有多大！日本人當時相信「政府永遠會支持房地產」，日本只有一個東京，經濟又那麼好，吸引全球人口、世界中心，樓價怎會跌呢？



不過，好景不常，到了1989年12月29日，日經平均指數高見38,915點頂峰，相比1982年底時僅7,000多點暴升逾4倍。誰也估不到，日股在1989年後，接下來30個月暴冧60%，到了2009年才見底，跌幅高達80%。直到現時，日經平均指數亦僅徘徊22,000點左右。



日本樓市更恐怖，在1995年，東京商業大廈價格較1990至1991年頂峰狂冧70%，但噩夢未完，到了2000年初，再跌50%！舉例來說，假設1990年頂峰價是100萬港元，在1995年已跌到30萬港元，到了2000年殘見15萬港元。



股樓「雙殺」，加上經濟泡沫爆破，帶來的就是「通縮」噩夢。自1990年起，日本人330個月之中，有161個月是經歷「通縮」，即近一半時間是「賤物鬥窮人」。



【泡沫爆破後怎面對？】

面對經濟艱難，日本央行自1995年已減息低於1厘，到了2016年初，更要施行負利率。事實上，自2013年日本首相安倍晉三上任後，已推出「安倍經濟學」，大幅向市場「放水」，日本央行自2013年起，資產負債表由2萬億美元，增至4.5萬億美元，與聯儲局現水平的資產負債表差不多，但美國經濟規模是日本的4倍，可想而知日本央行「放水」力度是何等激進。

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