傳搜朱李月華旗下金利豐總部　證監拒評

市傳香港證監會周四(3月7日)到朱李月華旗下金利豐總部搜集資料。金利豐證券研究部執行董事黃德几接受查詢時表示，今天早上他本人在公司辦公室，並未見到非公司的人，也沒有監管機構的人員接觸他。他現時並不在辦公室。



東網曾致電金利豐，但未有回覆。香港證監會發言人不作評論。金利豐金融(01031)股價收報2.3港元，跌2.95%。



證監會早前於2月15日公布，向包括金利豐證券在內的3家證券行發出限制通知，禁止有關證券行在未得證監會事先書面同意下，以任何方式處置若干個客戶帳戶內的任何資產，以總值38.14億港元為限。



當時證監會調查發現，一家上市公司涉嫌在多份公告、年度業績，以及年報中披露虛假或具誤導性的財務資料，而該等資料相當可能會誘使他人進行交易，尤其是在2015年進行的某些集資活動，而該公司從中籌集了共38.14億港元。此外，據調查所得資料顯示，負責披露虛假或具誤導性資料的受疑人為該上市公司兩名高級管理層。



該兩名高層亦涉嫌透過其在英屬維爾京群島(BVI)成立並全資擁有的公司，挪用該上市公司於2015年集資所得中約2.58億港元，而部分被挪用的資金存入公司A。



證監會認為，由於公司A在上述證券行中設有保證金帳戶，並持有該上市公司的股份，因此有必要凍結有關戶口，以保存當中資產待進一步調查。不過，證監會未有披露公司A及該上市公司的名字。



除了上述通知，政府憲報去年9月亦公告，證監會為維護投資大眾利益，宣布凍結金利豐證券、中南金融及滙豐金融證券(亞洲)旗下個別客戶的資產，禁止有關經紀行在未得證監會事先書面同意下，以任何方式處置有關客戶(一名上市公司主席)帳戶內的任何資產，以總值101.68億港元為限。



另外，金利豐證券母企金利豐金融去年公布，截至去年9月底止6個月股東應佔溢利約5.92港億元，較2017年同期大跌約35%，主要由於期內一次過撇銷無形資產約2.66億港元，不派中期息。



據業績報告披露，無形資產是指15份地下礦產租契的成本，有關租契於截至2017年3月底止財政年度自15份許可證轉撥。許可證容許公司勘探開採加拿大薩斯喀徹溫省Elk Point面積約3,989.95平方公里的地下礦產。然而，至2018年9月14日，該公司接獲薩斯喀徹温省經濟部通知，內容有關註銷全部15份地下礦產租契，據此公司悉數撇銷無形資產的帳面值2.66億港元。

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