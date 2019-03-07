【北水追蹤】買內銀券商吉汽　沽騰訊

港股29,000點得而復失，恒指今日(周四)一度低見28,772點，收報28,779點，跌258點，主板成交1,083億元。港股通成交額約161億元，按日減少9億元，佔主板成交額約14.8%。南下資金錄得淨流入約16.3億元人民幣。



北水沽售騰訊控股(00700)，其港股通錄得淨流出約3.8億元，為全日淨流出金額最多的個股。另新華保險(01336)及金蝶國際(00268)分別錄得淨流出約9,070萬元及7,359萬元。



吉利汽車(00175)公布2月份銷售按年下跌後股價受壓，收報14.6元，跌逾7%。之不過，北水一於人棄我取，吉汽港股通錄得淨流入約4.5億元，為全日淨流入金額最多的個股。



內銀股建設銀行(00939)、中國銀行(03988)、工商銀行(01398)及中信銀行(00998)分別錄得淨流入約3.42億元、2.94億元、3.67億元及1.33億元，另券商股海通證券(06837)及HTSC(06886)及中信証券(06030)分別錄得淨流入3.78億元、7,658萬元及7,137萬元，顯見北水仍積極吸納中資金融股。



此外，IGG(00799)及融創中國(01918)港股通分別錄得淨流入5,151萬元及1,195萬元。

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