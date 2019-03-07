聯交所股權變動資料顯示，友邦保險(01299)於3月4日獲The Capital Group增持280萬股，最新持股數目約10.88億股。



江西銅業(00358)於3月4日獲施羅德增持235萬股，最新持股數目6,937萬股。



深圳高速公路(00548)於3月4日獲摩根大通增持94萬股，最新持股數目4,507萬股。



藥明康德(02359)於3月4日獲摩根大通增持35萬股，最新持股數目882萬股。



金蝶國際(00268)於3月4日獲摩根大通增持486萬股，最新持股數目約1.99億股。



中國醫療網絡(00383)於3月1日獲聯合集團(00373)增持1億股，最新持股數目約20.04億股。



元亨燃氣(00332)於3月4日獲Champion Ever Ltd增持30萬股，最新持股數目約29.94億股。



南海石油(00076)於3月4日、5日及6日獲Zhao Jie合共增持約1.86億股，最新持股數目約7.08億股。



國際家居零售(01373)於3月4日及5日被魏麗霞合共增持56萬股，最新持股數目約3.43億股。



興勝創建(00896)於3月5日獲老啟昌增持63萬股，最新持股數目938萬股。



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上海醫藥(02607)於3月4日被貝萊德減持73萬股，最新持股數目6,418萬股。



郵儲銀行(01658)於3月4日被瑞銀集團減持3,385萬股，最新持股數目約11.86億股。



麗珠醫藥(01513)於3月4日被瑞銀集團減持30萬股，最新持股數目1,693萬股。



北京汽車(01958)於3月4日被摩根大通減持360萬股，最新持股數目約1.22億股。



新秀麗(01910)於3月4日被摩根大通減持1,501萬股，最新持股數目8,103萬股。



海天國際(01882)於3月4日被施羅德減持218萬股，最新持股數目9,410萬股。



中石化煉化工程(02386)於3月1日被富達減持222萬股，最新持股數目7,196萬股。



海螺創業(00586)於3月4日被安徽海螺創業投資有限責任公司減持777萬股，最新持股數目約1.06億股。



中航國際控股(00161)於3月4日被長和(00001)減持60萬股，最新持股數目5,609萬股。



瑞港集團(00357)於3月4日被Karst Peak Asia Master Fund減持118萬股，最新持股數目1,076萬股。



聯合集團(00373)於3月5日被Dalton Investments LLC減持2萬股，最新持股數目1,052萬股。



魏橋紡織(02698)於3月5日被Brandes Investment Partners, L.P.減持7萬股，最新持股數目6,199萬股。



信義光能(00968)於3月4日被陳曦減持37萬股，最新持股數目136萬股。



中國資源交通(00269)於3月6日被馮浚榜減持558萬股，最新持股數目約8.46億股。

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