油市投資者注意：印度5月大選要來了！

外國媒體報道，印度5月大選與上煉油廠定期維護，這將刺激印度汽油和柴油進口，有助推升原油市場看漲情緒。



數據顯示，約8.75億印度選民將參與此次大選，人數遠超2016年將近1.58億人登記參選的美國大選。



印度選民使用電單車和SUV助選的情況激增，可能導致印度汽油和柴油需求激增，直接刺激國內煉油廠商進口與提煉更多的原油。



FACTS環球能源的高級石油市場分析師WengInn Chin表示，印度汽油與柴油的消費量在未來每天將增加8萬桶。事實上，今年1月印度的原油消費量創下六個月來新高。以原油為基礎的汽油與柴油的消費量也已經分別增加了7.5萬桶與10萬桶。

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