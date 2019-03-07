想谷經濟有偏方？IMF舵手：多聘請...

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德日前接受訪問時表示，僱用更多女性、廢除歧視的法例，將大力促進全球經濟發展，尤其是在巴基斯坦、沙特阿拉伯、黎巴嫩等男女平等排名偏低的國家。



IMF新一份研究顯示，女性進入勞動市場能提供新的技能和生產力，而且性別不平等減少，有助提升經濟實力及推動經濟多元化，對於出口為重心的國家更為顯著。



研究又表明，銀行董事會女性多少與行業的財務穩定性有關聯，惟全球只有2%的銀行高層由女性擔任。拉加德說：「當一家銀行有較多女性高層，該行的資本緩衝會較多，不良貸款數量和風險指數相對低企。」雖然結果不能證明兩者有必然的因果關係，但顯然有強烈的關聯。



世界銀行數據指出，88%的國家在其法例中，對工作的婦女實施限制，當中18個國家仍然要求婦女須獲得丈夫的許可才能找工作。

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