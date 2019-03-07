港鐵：物業組合料不太受經濟影響　未回應派特別息

沙中線醜聞不斷，被問到港鐵公司(00066)要否為此進行撥備，即將卸任的行政總裁梁國權表示，港鐵只是沙中線項目的管理人，擁有權屬於港府，因此按照委託協議處理。至於公司應付沙中線問題已焦頭爛額，對港鐵尋覓海外項目有何影響？他表示，港鐵去年海外業務表現不太差，會審慎研究新的項目。



港鐵於全年業績通告中提到，計劃在未來12個月左右，為3項物業發展項目進行招標，即日出康城第11及12期，以及黃竹坑站第4期，可合共提供約4,500個住宅單位。洪鐵物業總監鄧智輝表示，一如既往，具體情況要視乎賣樓表現等。然而，港鐵項目全部位處鐵路沿線，過去一直較受買家歡迎，「好希望同我哋合作開嘅發展商，都會繼續撥冗參與我哋嘅招標項目」。



鄧續指，港鐵會繼續為小蠔灣車廠發展計劃進行研究，涉及樓面面積達1,000萬平方呎，可興建1.4萬個住宅單位，但由於要發展該地，需要遷移現場很多龐大的鐵路維修設施，並要探討維持車務運作，非常複雜。



被問到對本地租賃物業組合表現有何展望，他表示，港鐵旗下商場有不同板塊，其中九龍站圓方較為高檔，近期受惠高鐵開幕；比較大型的區域性項目則主要位於鐵路中轉站設施的上蓋，同時亦有一些「比較社區性」的商場，因此綜合來看，應該不會太受經濟下行風險影響。他又稱，內地物業業務只處於初步階段，以鐵路為主，但會開拓香港「鐵路加物業」的模式，配合城市可持續發展。



另外，港鐵今年迎來地鐵首段觀塘至石硤尾站通車40周年，被問到會否因此派特別股息，梁國權僅再次感謝社會各方1979年以來的支持，沒有直接回應。

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