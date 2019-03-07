TikTok全球下載量逾10億有代價　累母企蝕近百億

外媒報道，北京字節跳動旗下的短視頻應用抖音海外版(TikTok)全球下載量逾10億次，使這款初入海外市場的中國應用程式(app)成為Instagram和Facebook的重要競爭對手。然而，報道透露，為了推廣TikTok，拖累字節跳動去年虧損12億美元(約93.6億港元)。



移動應用分析公司Sensor Tower報告顯示，TikTok是去年手機最受歡迎的非遊戲下載應用之一，在其達到10億次下載中，大約6.63億次是在去年完成，意味TikTok在這項數據中，比Instagram(約4.44億次)更好，與Facebook(7.11億次)接近。



值得留意的是，10億次的數據不包括TikTok在中國的Android下載量，但包括中國App Store的大約1.363億次下載量。



TikTok在去年全球非遊戲應用下載排名中排第四，在印度尤其受歡迎，迄今為止，總下載量的25%是在印度完成。此外，TikTok已覆蓋全球150多個國家和地區，在日、泰、德、法等地，多次登上APP store或Google play總榜首位。



不過，字節跳動原本在2017年略有盈利，但在去年發布短視頻應用TikTok後，卻虧損12億美元。根據最新數據，TikTok在印度得到廣泛應用，但被美國用戶冷待。



儘管損失慘重，字節跳動仍計劃繼續進行業務擴張。消息人士表示，該公司正為美國和其他海外市場，秘密打造一款工作協作和生產率應用程式Lark。此舉將對Slack、微軟和Alphabet等公司業務形成潛在挑戰。



字節跳動在最近一次融資中的估值為750億美元，是全球最有價值的初創企業。

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