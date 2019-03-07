證監會申請對薈萃前任及現任董事取消資格令

香港證監會在原訟法庭展開法律程序，尋求取消薈萃國際(08041)主席及執行董事劉智遠和該公司前行政總裁及執行董事鍾文偉出任董事的資格。



證監會就薈萃對Easy Time進行的非常重大收購事項作出調查後，決定採取上述行動。當該宗收購在2011年3月31日進行時，Easy Time持有利都織造廠99%股權。



證監會指，劉違反了對薈萃負有的董事責任，原因是劉利用代名人Big Good及按其指示行事的唯一股東及董事馬凱卓，以5,010萬元收購利都，其後利都(透過Easy Time)以3.9億元被轉售予薈萃。劉從而涉嫌獲得一項收益或至少部分有關收益。



證監會亦指，鍾違反了對薈萃負有的董事責任，原因是鍾沒有就劉、馬，以及Big Good之間的關係作出充分的查詢。劉及鍾於關鍵時間身為薈萃的董事，曾以涉及欺詐、不當行為或其他失當行為的方式，經營或處理該公司的業務或事務，導致薈萃的股東未獲提供他們可合理期望獲得的所有資料。

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