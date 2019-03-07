港股快見頂？企業大型集資或股東套現趨頻繁

每逢股市轉旺，企業集資或股東套現活動就會頻繁，被視為升幅減慢、甚至轉向的早期信號，目前就有傳兩股涉及近60億元。



市場消息指，信義光能(00968)擬以先舊後新方式配股，涉及3.8億股，每股配售價介乎3.45至3.56港元，較收市價折讓5.3至8.2%，最多集資13.5億元。消息透露，若配售反應理想，該公司擬額外再配售2.25億股，最多再集資約8億元。換言之，該股最多可能集資約21.5億元。



除了信義光能，市傳中國燃氣(00384)遭股東減持，涉及1.42億股，佔已發行股本約2.8%，每股介乎24.45至25.25港元，較收市價折讓2至5%，涉及最多35.85億元。完成後，賣方將不再持有任何中國燃氣股份。



另有市場消息指，領展房產基金(00823)尋求發售5年期綠色可換股債券，集資40億港元，擬用於目前及未來綠色項目，例如改善能源效率、控制污染，以及管理食水及廢料。



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