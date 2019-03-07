多家保險企業自願醫保標準計劃申請獲批

將於4月1日正式推出的自願醫保計劃，食物及衛生局已陸續向獲批準的申請人發出通知，多間曾表明會參與自願醫保的保險公司回覆《東網》查詢時，普遍承認已獲批標準計劃的申請。



AXA安盛醫務總監邱家駿醫生表示，公司已申請並獲批自願醫保標準計劃，將會按食物及衛生局時間表推出市場。友邦香港發言人指，其標準計劃申請已獲當局批核，並會適時公佈更多消息。



香港永明金融發言人在回應查詢時表示，其自願醫保標準計劃已經獲批。保誠及信諾香港亦承認已獲政府批准通知。



宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道則稱，公司已獲食衞局註冊成為自願醫保產品提供者，產品正待局方審批。



自願醫保計劃是由食衞局推出，其承保範圍涵蓋未知或投保前已有病症，以及日間手術的醫療開支，即使一些治療癌症等價格高昂的藥物亦可獲賠償，有別於市面上的一般醫療保險，從而鼓勵市場使用私營醫療服務減低公立醫院壓力。



而所有相關產品均須得到當局認可，分別包括提供基本保障的標準計劃，及提供額外保障的靈活計劃；政府曾指，標準計劃平均保費每年約4,800元，定價較一般醫保略貴。

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