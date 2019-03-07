科技商機：起亞概念電動車有幾誇？用咗21塊芒

外國媒體報道，正在舉行的瑞士日內瓦車展，南韓起亞汽車推出最新名為Imagine的概念電動車，這輛車的一大亮點是使用21塊智能手機大小的液晶顯示屏，組成汽車的中控屏和儀錶盤。



報道指，這21塊顯示屏呈波浪狀排列，邊角非常硬淨，全部都朝向駕駛員一側，使其能更好地查看屏幕上顯示的信息，但坐在副駕駛的位置可能就比較慘了。



除了多屏幕儀表板之外，起亞Imagine概念車還有一些其他有趣的設計理念。座椅的設計靈感來自於皺巴巴的紙張，起亞稱它們的形狀為衝擊波設計，既苗條又強壯，舒適且有個性。不過，官方說這是純粹概念，沒有任何可行性測試或生產車輛的計劃。

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