金利豐股價高位累瀉逾七成　半年盈利大跌35%

市傳香港證監會周四(3月7日)到金利豐(01031)總部搜集資料，行政總裁朱李月華在回覆媒體查詢時指，稍後會發通告。香港證監會發言人不作評論。



金利豐金融股價收報2.3港元，跌2.95%，相比2017年11月高見9.62元累瀉76%，市值蒸發990億元。事實上，該公司業績不太理想，截至去年9月底止6個月股東應佔溢利約5.92億港元，較2017年同期大跌約35%，主要由於期內一次過撇銷無形資產約2.66億港元，不派中期息。



據業績報告披露，無形資產是指15份地下礦產租契的成本，有關租契於截至2017年3月底止財政年度自15份許可證轉撥。許可證容許公司勘探開採加拿大薩斯喀徹溫省Elk Point面積約3,989.95平方公里的地下礦產。然而，至2018年9月14日，該公司接獲薩斯喀徹温省經濟部通知，內容有關註銷全部15份地下礦產租契，據此公司悉數撇銷無形資產的帳面值2.66億港元。

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