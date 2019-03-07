頂級專家：可閉上眼睛買股　4月入市也未遲

外國傳媒報道，專注投資發展中經濟體26年、管理資產約70億美元的RWC Partners新興和前沿市場聯席主管John Malloy成為今年迄今大贏家，他的基金目前回報是基準指數的兩倍。



他最新指出，由於環球主要央行傾向鴿派立場，加上中美貿易談判達協議近在眼前，隨着企業盈利增長前景改善，股市反彈仍會持續，「現在基本可以閉上眼睛去買，或者在下個月(4月)才入場也可以，因我們已經擺脫了困境。」



他表示，在歐洲經濟問題未解決之前，美國聯儲局或將按兵不動，期間或許會有兩年的時間，這點是非常積極的利好因素，因央行政策將在很長一段時間內保持寬鬆。就新興市場的大環境而言是很重要的。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/