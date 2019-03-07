新盤UPDATES：啟岸暫收1900票　意堤推40伙招標

市場對細單位需求大，發展商相繼推出此類單位應市。而新盤認購反應亦保持理想，日後有機會提價加推。



●啟岸暫錄約1900票 周六開售料可沽清

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下紅磡啟岸暫時已錄約1,900張入票，包括4個地產代理登記，料今晚(3月7日)可超過2,000票。他透露，明午將截止接受認購，星期六正式開售，有信心當日可沽清首批單位，最快星期日加推，具加價空間。



●意堤首推40伙招標 面積350方呎起

香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，旗下愉景灣意堤推出首份銷售安排，提供40伙，包括10個開放式戶、16個兩房戶、12個三房戶及2個四房戶，實用面積由350至1,844方呎，招標期由3月17日至4月30日，售價參考香港及九龍海景戶。



●筲箕灣逸瑆14伙劃一減價5%

市區重建局等旗下筲箕灣逸瑆修訂價單，其中14伙劃一減價5%。其中售價最低為7樓E室，面積286方呎，價單售價由692.8萬元，下調至658.2萬元。



●AVA 228最細129方呎連平台戶 下周一招標

資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228上載新銷售安排，將於下周一至下周三(3月11日至13日)招標3伙，包括2樓D室、E室及F室。據樓書資料，上述D室及E室面積為129方呎，設有28方呎平台，為近年市區最細單位。至於F室面積134方呎，設有18方呎平台。



●海之戀4單位終止買賣合約 即時加價逾一成

長實集團(01113)旗下荃灣海之戀周四(3月7日)錄得4宗終止買賣合約個案，包括第6座8樓D室、第9座19樓A室，以及第7座36樓D室及同一座11樓C室，該批單位於2017年售出。發展商即日修訂價單，把上述4伙加價介乎11.7%至18.9%，並上載新銷售安排，於下周一(11日)發售。



●MONTEREY及SAVANNAH推洋房 下周一標售

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY近日連錄成交，發展商隨即上載新銷售安排，推出6座洋房於3月11日(下周一)標售，同系區內的SAVANNAH亦推出3幢洋房同日招標。

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