科技商機：摺屏手機創意度唔及LEGO玩具？

外媒報道，2月底舉行的2019年西班牙世界流動通訊展(MWC)上，令人興奮的莫過於摺疊屏手機。



不過，講到摺疊，樂高玩具(LEGO)可能更具創意，有所謂「LEGO Fold(樂高摺疊)」。它實際是樂高Pop-Up Book系列玩具的外號，正如你從本文附上的海報上看到的那樣，這套玩具積木也可以像摺疊屏手機展開獨特內容。



這樣的視覺呈現方式的確如摺疊屏手機，展開後擁有更多內容，正如樂高所說：「一個驚人的5英寸封面展開成為一個11英寸彈出的故事書，無盡的創意和永不耗費的電池。」



這種合起來是一本書，展開來是立體圖案的立體書，相比網上的紙質立體書，用積木拼搭起來的樂高立體書顯然更有趣。Pop-Up Book系列包含不同的故事系列，目前官方最新的內容包括小紅帽和巨人傑克，都是經典童話故事。

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