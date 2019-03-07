踏入3月僅七天！十大屋苑7個價升　嘉湖衝高2.8%

市況暢旺，帶動樓價續升。本月首7日，十大屋苑共錄73宗買賣，按月增87.2%。期內有7個樓價錄得增長，天水圍嘉湖山莊平均實用呎價漲2.8%至10,672元，表現最突出。



該屋苑上月錄約35宗買賣，由於不少放盤已被消化，以致3月至今暫錄約8宗，按月只多出1宗。項目樂湖居5座低層C室三房戶，實用面積551方呎，向南及享內園景，獲年輕上車買家以555萬元承接，呎價10,073元。



個別屋苑近期價量增幅同樣理想。上月首星期僅錄1宗交投的荔枝角美孚新邨，本月同期急升9倍至10宗，刺激平均呎價速漲2.5%至13,729元。而紅磡黃埔花園市況相若，現時平均呎價17,096元，亦升2.3%，而買賣量則多出4倍，暫已錄10宗。



在買家積極入市下，部分屋苑錄得高價個案。中原袁顯岸表示，紅磡半島豪庭本月至今暫錄得兩宗成交，有望追平上月全月5宗水平。該盤3座高層E室，實用面積770方呎，以兩房包括套房間隔，剛獲同區租客以1,528萬元同類新高價購入，呎價19,844元。



至於港島區方面，表現則較參差，以鰂魚涌太古城相對較佳，成交量增14.3%至8宗，平均呎價20,426元，亦漲2.2%。美聯吳肇基表示，該盤元宮閣高層C室，實用面積723方呎，去年9月至今累減150萬元，剛以1,500萬元易手，呎價20,747元。



反觀，鴨脷洲海怡半島近期交投逆市減慢，主因區內業主見市況回暖，逐步收窄議價空間，拖累3月份買賣挫25%至6宗。由於不少優質戶已於上月被吸納，令本月平均呎價亦回落4.2%至16,580元。中原盧鏡豪表示，屋苑1座中層E室兩房戶，實用面積532方呎，放盤不足1個月，以850萬元易手，呎價15,977元。

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