樓價UPDATES︰紅磡半島豪庭本月錄2宗成交　

紅磡半島豪庭本月至今暫錄得2宗成交，交投略為加快，有望追平上月全月5宗交投量，而近日市場更不乏高價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島3月暫錄得6宗成交，平均實用呎價16,580元。屋苑1座中層E室，實用面積532方呎，以兩房間隔，向東南，景觀開揚。業主2月中放盤，叫價850萬元，最終在零議價下易手，實用呎價15,977元。原業主持貨12年，帳面獲利615萬元。



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九龍區



●半島豪庭3座高層E室，實用面積770方呎，採兩房包括套房間隔，以屋苑同戶型歷史新高價1,528萬元售出，實用呎價19,844元。新買家為同區租客，見區內樓價近月持續上揚，決定加快入市步伐。原業主於2005年10月以520萬元買入單位，持貨近14年，帳面獲利1,008萬元，單位升值逾1.9倍。



●奧運站柏景灣6座高層A室，實用面積752方呎，屬三房包括套房間隔，獲區內家庭買家以約1,780萬元購入作換樓，實用呎價約23,670元。上址為原業主於2010年12月以約1,100萬元購得，期內升值逾6成。



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新界區



●馬鞍山居屋富寶花園10座低層D室三房戶，實用面積583方呎，座向西南望山景。單位原開價600萬元，放盤3個月，最終於已補價自由市場以550萬元購入，實用呎價9,434元。原業主早於1993年2月購入上址，當時於未補價第二市場以77萬元入市。



●屯門南浪海灣3座高層G室，實用面積594方呎，以兩房設計。一名區內人士鍾情單位寬敞，而且房廳窗戶擁開揚遠景，加上有會所設施，因此以1.4萬元承租，實用呎租23.6元。



●大市氣氛回暖，推動買家入市意欲上升。天水圍栢慧豪園2座中層E室，實用面積498方呎，以兩房設計，獲上車買家以588萬元承接，實用呎價11,807元。

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