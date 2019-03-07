歐央行大幅下調經濟預測　歐元狠插0.5%

外國傳媒報道，歐洲央行行長德拉吉於記者會上警告，區內經濟呈下行風險，反映持續的地緣政治因素、保護主義威脅以及新興市場不穩，當局最新措施是擴大寬鬆政策，旨在推動通脹，並提到是官員一致作出決定，以及隨時準備調整所有政策工具。



歐央行對經濟進行了全面評估，並大幅下降預測，估計2019年經濟增長1.1%，此前預估為1.7%；2020年料增長1.6%，此前料增1.7%；維持2021年預期增長1.5%不變。



通脹方面，2019年料1.2%，此前預期為1.6%；2020年料1.5%，此前預期為1.7%；2021年料1.6%，此前預期為1.8%。換言之，未來3年都未能達到歐央行2%目標。



受消息拖累，歐元兌美元大跌，目前報1.1249，跌0.51%。



丹斯克銀行策略師Christin Tuxen表示，歐元兌美元可能會測試近期低位。他指出，雖然歐央行再向銀行放水，提供定向長期再融資操作，但最重要的是該行在2019年底前都將維持利率不變，從而拖累匯價。

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