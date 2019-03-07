最強Apple分析師：睇好三星S10銷量　上調出貨量預測三成

外媒報道，有「最強蘋果公司分析師」之稱、天風證券分析師郭明錤發表最新報告，把今年三星Galaxy S10系列出貨量預測，由原先的3,000萬至3,500萬部，上調至4,000萬至4,500萬部，增幅達三成。



報告指出，去年度三星及蘋果公司(Apple Inc.)的出貨量均錄得下跌，主因是新手機售價過高，以及用家更換手機的周期變長等。



他認為，Galaxy S10的銷量會勝於市場預期，主因是市場對高端手機銷售增長太悲觀。他指出，新的S10手機相比iPhone在規格上有很大的差異，包括多了屏壓指紋(FOD)功能、後置三攝像鏡頭等技術。三星更提供了以舊換新(trade-in)優惠，有望吸引更多用家換機。此外，中國市場的需求也比預期中更好。



他又表示，對於三星而言，中國一直是一個艱難的市場。目前三星在中國甚至不在五強之列，遠落後於華為、小米，以及蘋果公司。

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