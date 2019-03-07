既想中美達協議　又想股市升　特朗普想得美！

外國傳媒報道，近日有消息透露，美國總統特朗普有意敦促官員與中國達成貿易協議，以助股市上揚。有市場人士直斥特朗普想兩全其美是「發夢」。



摩根士丹利投資管理全球固定收益首席投資官Michael Kushma警告，到了目前地步，要股市上揚，最好的消息是關稅「降至零」，如果特朗普重演美朝峰會「走人」，令中美談判告吹的話，金融市場的反應將非常負面。事實上，事到如今，市場完全未準備面對中美貿易戰升級。



美國前財政部官員、現在是華盛頓Beacon Policy Advisors執行合夥人Stephen Myrow表示，中美貿易戰是影響全球經濟增長的重要潛在風險，如果獲得解決，理論上會減輕聯儲局壓力，可能會重啟加息步伐。

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