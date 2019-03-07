中國興業承租及收購佛山項目　共涉逾12億人幣

中國興業控股(00132)公布，附屬公司中岩泰科作為承租人，與業主訂立土地使用權租賃協議，承租佛山市南海區丹灶物流中心4幅土地，為期介乎約32至34年，將於各租賃期內支付租金及管理費總額約10.49億元人民幣(下同)。土地將用於新能源相關業務，包括電動車及氫動力燃料電池汽車生產。



另外，集團公布，中岩泰科擬收購佛山市仙湖灣置業有限公司全部股權，代價1.85億元。仙湖灣置業擁有佛山市南海區丹灶仙湖旅遊度假區陽光路3號仙湖灣商業廣場A、B、C、D、E及F座，建築面積約28,552.74平方米。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/