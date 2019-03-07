夜市UPDATES：歐央行看淡經濟　美股插逾250點

雖然歐洲央行行長德拉吉「放鴿」，但大削歐元區2019年經濟增長預測，觸發市場憂慮全球經濟前景，美股連跌三日後，周四(3月7日)道指低開後曾插逾250點，低見25,418點，跌254點；標指報2,749點，跌22點；納指報7,435點，跌70點；俗稱「恐慌指數」的VIX指數急漲18%，反映市場趨恐慌。港股期指夜市報28,552點，跌171點，低水227點。



高盛成為領跌的道指成分股，目前插逾2%；「FAANG」五大科技股亦向下，Facebook和Google母企Alphabet跌逾1%，蘋果公司和亞馬遜跌不足1%，主要續受累法國宣布對互聯網巨頭開徵3%數碼稅影響。



歐央行「放鴿」，除了維持利率不變，亦宣布9月推出新的TLTRO，即向銀行提供廉價貸款，但將今年區內GDP預期增長由1.7%向下修定至1.1，是惹起市場憂慮的主因。歐洲股市午後震盪向下，英股跌0.64%；德股跌0.78%；法股跌0.42%。



歐元兌美元插0.7%，報1.123；美匯指數短線拉升，重返97關口。





【22:30】全球經濟前景憂慮下，美股開市早段下跌，道指跌64點，至25,609點；標指跌4點，至2,766點；納指跌27點，至7,478點。



網購巨人亞馬遜宣布，售賣電子產品為主的期間限定店(Pop-up stores)試驗計劃將會結束，在美國所有87家實體店舖會於4月底前關閉。亞馬遜股價早段跌0.17%至1,666.15美元。



Facebook(Fb)股價周三(3月6日)創去年8月以來收市新高後，周四(7日)早段報171.09美元，跌0.82%。外電追蹤的分析員對Fb股價前景的看法大致正面，40家券商給予「買入」評級，給予「持有」和「沽出」評級的券商分別只有十家和兩家，平均目標價195美元，較現水平有約13%上漲空間。

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