環球樓市：美國樓價年漲4.7%

美國賭城樓價升幅跑贏大市，根據標普Case Shiller樓價指數，截至2018年12月，美國樓價按年上升4.7%，其中拉斯維加斯續登上榜首，成為唯一一個保持雙位數增長的城市，升幅強勢。



根據指數顯示，美國20大城市樓價全部按年均錄增長，當中有3個城市升幅理想。拉斯維加斯繼續領先全國，按年上升達11.4%，樓價指數報190.28點；鳳凰城位列第2名，按年上漲8%，最新報187.55點。



多個城市升幅均逾5%，包括波士頓、西雅圖、夏洛特、丹佛及底特律等，而亞特蘭大則增5.9%，進身3甲之列，指數報148.84點。反觀，升幅最小的城市為聖迭戈，按年僅升2.3%，另外華盛頓則錄2.7%的增長，紐約則升3.3%。



標普道瓊斯指數公司指數委員會主席David Blitzer表示，美國樓價升幅持續，跑贏人工加幅及通脹。由於樓價高昂，成交量隨之下跌，去年整體交投均錄得跌幅。值得一提的是，有多個城市的樓價走勢顯著逆轉，當中西雅圖及波特蘭曾是樓價增長最大的城市，但現時已經被拉斯維加斯及鳳凰城取代。



至於全美樓價指數最新報205.35點，較2006年高位再累計上升11.2%，較2012年2月份的低位反彈53.2%。另10大主要城市及20大主要城市的樓價，亦較7年前的低位分別急漲達54.7%及58.8%。

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