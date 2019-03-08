古勝：短線避險　買防守股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股調整持續，港股亦都企唔穩兩萬九關口，恒指周四跌258點收報28,779點，主板成交降至1,083億元。市場基本面變化不大，主要仍是聚焦中美貿易談判、美元及人民幣匯價後向同英國脫歐，而最近市場亦開始憂慮環球經濟前景。



美股回調壓力增加，到底港股係抖完氣就回升定係呢勻真要調整，咁就要有水晶球先知。但有一點可以肯定，就係中美就算可以簽得成協議，但後市走向仍須取決於當中條款，所以唔好以為簽完協議股市可當無事發生一樣，故入市仍然要保持審慎。



睇番周四市況，早前強勢股普遍腳仔軟，好似內險及中資券商股都持續轉弱，中國人壽(02628)及中國平安(02318)分別跌4.2%及1.3%；HTSC(06886)、中信證券(06030)、廣發証券(01776)及中國銀河(06881)跌幅介乎2.4至4.1%，兩板塊轉弱趨勢頗為明顯。



此外，再睇埋港股兩大指標股表現，港交所(00388)周四初步失守升軌支持，14日RSI回軟至62，MACD牛叉持續收窄，走勢已轉弱。至於騰訊(00700)，股價周二先發力上破250天線，豈料周四已經企唔穩，全日跌1.8%報355.2元，短期若進一步失守350元，恐怕跌勢會進一步加劇，已持貨者要做好止賺/止蝕準備！



明顯地，部分投資者見美股及港股唔多對路，短期資金都要搵番個避風港，周四公用股中電控股(00002)、中華煤氣(00003)及港燈(02638)均逆市上升；睇嚟領展(00823)及港鐵公司(00066)兩隻防守股短期隨時有運行，若然美股今轉升浪宣布玩完並掉頭向下的話，上述防守股短期繼續做好的機會唔細，其中可選擇散戶愛股煤氣及領展，兩者皆有不俗值博率。



另外，要留意市場開始憂慮美國經濟放緩，作為主要的出口股如藍籌股新貴創科實業(00669)及敏華控股(01999)，短期最好都係避一避以免損手。

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