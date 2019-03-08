黃國英：指數初露疲態　炒賣要收斂

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，追求超卓回報，不外靠選股及短線炒賣兩招。股票兩極分化日益嚴重，選股當然繼續行得通，但美股、港股及A股的市場指數都初露疲態，斬瓜切菜日子暫時過去，這方面的注碼應該要減少。



炒賣較容易的方法是順勢而行，贏谷輸縮，追到斷纜為止，賺頭蝕尾，務求打完成個回合之後有所斬獲，而不是包拗頸一路逆市而行，追求最終精神勝利。因為即使等到轉勢，必然已經頹到無朋友，只敢搶三番，自我設限之下注定復仇無望。



累積升幅大，回氣調整十分正常，加上仍然有炒賣熱點出現，證明投機氣氛依然濃厚。可是市場指數始終是一籃子股票所構成，當中資源及銀行兩大板塊仍然差，一旦強股撐不起，既少了錢流入被動式指數基金，投機熱錢亦多數睇指數做人，暫時會卻步，要再段段快放便不容易。反正也跟炒了差不多兩個月，暫時當作完成了一個回合，稍事休息，也沒有太大所謂。



短炒放輕鬆，改為頂多小注感受大市，但就揀了個別重心股份，買一年後的遠期Call，特別是中國的龍頭科網股。買遠期Call是放下伏兵，當然不是炒業績，而是想博這些公司可以憑雲計算業務發展再一次重估。



假如能夠複製到亞馬遜及微軟的一半，已經非常不得了。然而，要博這種長遠故事，先決條件是要有豁出去的心態，不受短期噪音左右，遠期Call是最合適的工具。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有亞馬遜及微軟)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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