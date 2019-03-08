陳汝銘：創維具業務發展優勢

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，創維數碼(00751)為內地彩電龍頭生產商，生產及出售消費類電子產品及上游配件，亦有物業發展以及持有物業。集團在內地彩電、數字機頂盒、安防監視器和4K電視市場佔有率等均為行業第一。



集團截至去年9月底止中期業績，錄得總營業額222.52億元，按年增長3.6%，並由虧轉盈，錄得純利2.5億元，每股盈利8.25仙，毛利為40.12億元，上升18.5%；毛利率18%，增加2.2個百分點。集團總營業額的71.8%來自中國市場，當中4K智能電視機銷量按年增長13.1%，而非4K電視銷量亦有按年增長16%。



近日工信部公布刺激消費措施的詳情，當中包括改善4K電視供應鏈，超高清視頻產業總體規模目標超過4萬億元人民幣，並在2022年4K電視目標用戶將達到2億，又推出4K+5G，利用5G技術傳播4K內容。



同時，致力促進內地電視消費，鼓勵更換或升級，開展彩電「汰舊換優」以推動超高清電視應用推廣。政策加快超高清視頻產業發展，相信有利創維未來表現，建議可於2.6元附近買入，目標3.4元，穿2.3元先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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