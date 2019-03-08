郭家耀：環保產業再成國策題材

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，國務院總理發表政府工作報告，表示將實施更大規模減稅。普惠性減稅與結構性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔，同時明顯降低企業社保繳費負擔，全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元(人民幣‧下同)。



財政部今年將實施大規模減稅降費，實質性降低增值稅等稅率，深化增值稅改革，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的增值稅稅率降至9%。



除增值稅率下調外，固定資產加速折舊優惠政策將擴大至全部製造業領域，稅費負擔顯著降低，為市場帶來穩定作用，扭轉大眾的預期。今次降稅減費力度超越市場預期，應有助穩定宏觀經濟表現，資本市場反應亦相當正面。



另一方面，為應對經濟下行壓力，財政及貨幣政策力度亦有所加大。地方專項債大增8,000億至2.15萬億元。加快實施一批重點項目，完成鐵路基建投資8,000億元，公路水運投資1.85萬億元。



總理亦強調穩健的貨幣政策要鬆緊適度，廣義貨幣M2和社會融資規模增速要與國內生產總值名義增速相匹配，以更好滿足經濟運行保持在合理區間的需要。要把好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」，又要靈活運用多種貨幣政策工具，疏通貨幣政策傳導渠道，保持流動性合理充裕，有效緩解實體經濟特別是民營和小微企業融資難融資貴問題，防範化解金融風險。深化利率市場化改革，降低實際利率水平。完善匯率形成機制，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



政府報告亦重視生態環保，主要內容包括推進污染防治、壯大綠色環保產業、加強生態系統保護修復。按照報告解說，今年煤炭鋼鐵行業的重點將由去產能轉向超低排放改造，實施重污染行業達標排放改造。培育一批專業化環保骨幹企業，壯大綠色環保產業，預料相關政策有利環保行業上市公司的發展，大家不妨多加跟進。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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