袁沛儀：商品貨幣料區間上落

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，市場仍然缺乏炒作消息，下周將公布的重要數據寥寥可數，只有美國通脹及零售銷售增長數據。技術上，不少主要貨幣的保力加通道收窄至兩年新低，反映市場交易動力薄弱，料整體匯市未能突破悶局。雖然美元近日反彈，惟近期經濟數據好壞參半，料美匯指數上升空間有限，97見重要阻力。



美元兌瑞郎技術上貼近保力加通道底，料反覆試穿1.0050。反之，美元兌日圓觸及保力加通道頂，料將見技術調整下試110.30。



歐洲央行周四議息維持利率不變，並推出新的長期再融資操作(TLTRO)。近日歐元偏軟，惟技術上50天線升穿100天線，料觸及1.1320後略見反彈。英鎊超買，料短線下試1.2970。



商品價格走勢各異，全球股市在高位靠穩下，利淡金價反覆下試1,280美元，澳元偏軟。不過，技術上貼近保力加通道底，料下行空間不多，估計澳元觸及0.6980後見技術反彈。紐元繼續在0.6740至0.69區間上落。



油價相對較穩，在沙特開始擴大減產規模，但美國油產量橫行下，料紐油在53至57美元區間上落，美元兌加元在1.3180至1.3380區間整固。

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