蔡志明涉康宏案　申剔被告

2017年刮起細價股風暴，同年康宏環球(01019)興訟向風暴主角「殼股大玩家」曹貴子等人追究不當轉移資產一案，被指是曹氏背後「金主」的「玩具大王」蔡志明去年11月主動加入案中作為被告，但蔡氏周四又向高院申請剔出被告名單，該申請將於9月4日進行案件管理會議。



有關此案背景，根據康宏2017年底的入稟狀指，曹貴子等人為鞏固其在康宏的控制權，在2013至2015年間透過問題「環迴」及不當手法安排配股，不當轉移公司資產，嚴重違反授信責任及損害公司利益。融資



康宏遂尋求法院作廢有關2015年時的懷疑不當配股，以及追究之後有關股份的轉移，並要求眾被告賠償一切損失。



康宏案最初只有28名被告，但康宏隨後發出通告，表示連同各個監管及執法部門進一步調查事宜，申明不排除在申索上增加新被告或採取其他法律行動。



及至2018年中，蔡志明與女兒蔡加怡所控制的另一家上市公司康健國際(03886)的行政總裁許家驊，以及該公司全資附屬公司康健企業諮詢及投資有限公司，亦被列入為此案的被告。至去年11月，蔡志明本人亦加入列為被告，被告數目亦增至三十多名。



另一方面，另一宗涉及康宏股東內鬥的案件周四亦在高院處理。佳兆業(01638)主席郭英成之子郭曉群以持康宏29.91%股權的股東身份，2018年1月入稟控告康宏主席陳志宏等在2017年底康宏股東特別大會上不當剝奪其投票權，雙方周四在庭上爭議部分證供可否呈堂。



郭氏一方要求把2017及2018年涉及雙方洽商和解的會議錄音謄本，及一封於2018年6月由康宏執行董事吳榮輝親筆寫給蔡志明的信件作為呈堂證供，惟康宏反對。雙方陳詞後，法官押後裁決。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj

